Dona il 5×1000 al Sud, De Giovanni testimonial della campagna: domani la presentazione a Napoli (Di lunedì 30 maggio 2022) domani, martedì 31 maggio, alle ore 11, presso la “Casa delle Arti e dei Mestieri” nello storico palazzo del Pio Monte della Misericordia (Via Tribunali 253- Napoli), si terrà la conferenza stampa di presentazione della “campagna di sensibilizzazione – Dona il 5×1000 al Sud” con la proiezione del nuovo video che vede protagonista d’eccezione lo scrittore Maurizio De Giovanni.La campagna di sensibilizzazione 2022 è promossa da ASSIF Campania in collaborazione con Odcec Napoli, CSV Napoli e CSVnet Campania, Pio Monte della Misericordia. Interverranno: Nicola Caprio, presidente CSV Napoli-centro di servizio per il volontariato della città ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022), martedì 31 maggio, alle ore 11, presso la “Casa delle Arti e dei Mestieri” nello storico palazzo del Pio MonteMisericordia (Via Tribunali 253-), si terrà la conferenza stampa didi sensibilizzazione –ilal Sud” con la proiezione del nuovo video che vede protagonista d’eccezione lo scrittore Maurizio De.Ladi sensibilizzazione 2022 è promossa da ASSIF Campania in collaborazione con Odcec, CSVe CSVnet Campania, Pio MonteMisericordia. Interverranno: Nicola Caprio, presidente CSV-centro di servizio per il volontariatocittà ...

Advertising

egioiasia : RT @davidebanzato: ??Lo scorso anno sono state accolte residenzialmente 522 persone, circa 2.000 persone sostenute mensilmente a domicilio,… - il__daddy : RT @MioFratelloAss: Sostieni anche tu, come Livio Magnini dei Bluvertigo, “Mio Fratello Odv”. Dona il tuo 5 x 1000, presente nella dichiara… - Divino_2 : RT @MioFratelloAss: Sostieni anche tu, come Livio Magnini dei Bluvertigo, “Mio Fratello Odv”. Dona il tuo 5 x 1000, presente nella dichiara… - itti_stef : RT @MioFratelloAss: Sostieni anche tu, come Livio Magnini dei Bluvertigo, “Mio Fratello Odv”. Dona il tuo 5 x 1000, presente nella dichiara… - MioFratelloAss : Sostieni anche tu, come Livio Magnini dei Bluvertigo, “Mio Fratello Odv”. Dona il tuo 5 x 1000, presente nella dich… -

Mondovì: è tutto pronto per la grande 'Settimana dell'Atletica' ... lanci (peso e vortex) e mezzofondo (600 e 1000 metri). Giovedì 2 ... Sabato 4 e domenica 5 giugno, gran finale con i Campionati ... Ospitare così tante manifestazioni, peraltro così importanti, dona a ... Mondovì, tutto pronto per la 'Settimana dell'Atletica' ... lanci (peso e vortex) e mezzofondo (600 e 1000 metri). Giovedì 2 ... Sabato 4 e domenica 5 giugno, gran finale con i Campionati ... Ospitare così tante manifestazioni, peraltro così importanti, dona a ... ... lanci (peso e vortex) e mezzofondo (600 emetri). Giovedì 2 ... Sabato 4 e domenicagiugno, gran finale con i Campionati ... Ospitare così tante manifestazioni, peraltro così importanti,a ...... lanci (peso e vortex) e mezzofondo (600 emetri). Giovedì 2 ... Sabato 4 e domenicagiugno, gran finale con i Campionati ... Ospitare così tante manifestazioni, peraltro così importanti,a ...