Don Matteo, Nino Frassica svela cosa pensa di Raoul Bova senza peli sulla lingua (Di lunedì 30 maggio 2022) Don Matteo 13 è giunto al termine e inaspettatamente ha riscontrato molto successo, anche di più rispetto al solito. A quanto pare l’arrivo di Don Massimo non è stato poi così male e Raoul Bova nei panni del nuovo parroco di Spoleto ha sorpreso tutti. C’è chi non ha perso occasione, però, di dire la sua sull’ultimo arrivato. Nino Frassica, che nella fiction interpreta il Maresciallo Cecchini, ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità ed ha raccontato il suo punto di vista. LEGGI ANCHE:–Don Matteo 14 si farà? Le indiscrezioni sulla nuova edizione e il possibile addio di un’attrice molto amata Don Matteo, Nino Frassica si lascia andare ad alcune dichiarazioni Nino ... Leggi su funweek (Di lunedì 30 maggio 2022) Don13 è giunto al termine e inaspettatamente ha riscontrato molto successo, anche di più rispetto al solito. A quanto pare l’arrivo di Don Massimo non è stato poi così male enei panni del nuovo parroco di Spoleto ha sorpreso tutti. C’è chi non ha perso occasione, però, di dire la sua sull’ultimo arrivato., che nella fiction interpreta il Maresciallo Cecchini, ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità ed ha raccontato il suo punto di vista. LEGGI ANCHE:–Don14 si farà? Le indiscrezioninuova edizione e il possibile addio di un’attrice molto amata Donsi lascia andare ad alcune dichiarazioni...

Advertising

fraversion : chiusura col botto per Don Matteo 13: 6.186.000 e il 34.3% di share. Al netto della “staffetta” Hill-Bova, va detto… - Frahncy_ : @Lucrigeno Don Matteo senza la Giannetta capitano non s'ha da fare @ChiaraGiannetta - Silvia_Mio86 : RT @see_lallero: Da qualche giorno anche Rai Play ha la Top 10 dei più guardati: da segnalare Mare Fuori in testa, Lundini sul podio. Dentr… - Alberta18113875 : Nuova ragazza di Marco .. se esisti sappi che sarai inserita nel libro nero come Carolina di doc e Valentina di don… - comunqueeandare : RT @see_lallero: Da qualche giorno anche Rai Play ha la Top 10 dei più guardati: da segnalare Mare Fuori in testa, Lundini sul podio. Dentr… -