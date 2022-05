Domenica In, Renato Zero ricorda Raffaella Carrà: Mara Venier in lacrime (Di lunedì 30 maggio 2022) Renato Zero, ospite di Mara Venier a Domenica In, si è concesso di ricordare la sua collega e grande amica Raffaele Carrà che oggi non c’è più Renato Zero è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 30 maggio 2022), ospite diIn, si è concesso dire la sua collega e grande amica Raffaeleche oggi non c’è piùè… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

raspa90 : RT @tvblogit: Renato Zero ricorda Raffaella Carrà a Domenica IN : video - marcoluci1 : RT @tvblogit: Domenica IN, Renato Zero ricorda Raffaella Carrà: “Sarà difficile non sentire la sua risata” - pinguina43 : RT @tvblogit: Domenica IN, Renato Zero ricorda Raffaella Carrà: “Sarà difficile non sentire la sua risata” - MatiFarioli : RT @tvblogit: Domenica IN, Renato Zero ricorda Raffaella Carrà: “Sarà difficile non sentire la sua risata” - tvblogit : Domenica IN, Renato Zero ricorda Raffaella Carrà: “Sarà difficile non sentire la sua risata” -