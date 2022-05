Diretta Sinner - Rublev, Roland Garros: l'italiano sfida il russo a Parigi per un posto ai quarti di finale (Di lunedì 30 maggio 2022) Diretta Sinner - Rublev . L'italiano torna in campo al Roland Garros e trova di fronte il russo, numero 7 al mondo. L'obiettivo è raggiungere i quarti di finale del Grande Slam per la seconda volta in ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022). L'torna in campo ale trova di fronte il, numero 7 al mondo. L'obiettivo è raggiungere ididel Grande Slam per la seconda volta in ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - Jannik Sinner vuole tornare ai quarti di finale dopo l’edizione 2020: l’azzurro… - MarcoBeltrami79 : Sinner-Rublev Roland Garros, gli ottavi in diretta LIVE: a che ora e dove vederla, in palio i quarti #Sinner… - leggoit : Diretta #Sinner-Rublev, Roland garros: l'italiano sfida il russo a Parigi per un posto ai quarti di finale - zazoomblog : LIVE Sinner-Rublev Roland Garros 2022 in DIRETTA: Begu e Pegula volano al terzo set! A seguire l’azzurro - #Sinner-… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #Sinner-#Rublev, ottavi di finale del #RolandGarros. #Atp… -