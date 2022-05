DIRETTA | Sciopero scuola 30 maggio | i sindacati protestano contro il governo Le parole dei segretari VIDEO

Advertising

CislRoma : RT @cislscuola: Diretta su Orizzonte Scuola alle 14,30, sciopero e manifestazione del 30 maggio ?@CislNazionale? ?@MIsocialTW? https://t.co… - Bellia68 : RT @cislscuola: Diretta su Orizzonte Scuola alle 14,30, sciopero e manifestazione del 30 maggio ?@CislNazionale? ?@MIsocialTW? https://t.co… - cislscuola : Diretta su Orizzonte Scuola alle 14,30, sciopero e manifestazione del 30 maggio ?@CislNazionale? ?@MIsocialTW? - infoitinterno : Sciopero nazionale della scuola, la manifestazione dei sindacati in piazza a Roma: segui la diretta - zazoomblog : DIRETTA VIDEO Sciopero scuola 30 maggio i docenti: “Chiediamo rispetto per il nostro lavoro”. 5mila persone a Roma… -

G Contrario alloil sindacato presidi Anp.Presidi contrari alloContrario alloil sindacato Anp dei presidi. 'Il ritornello è il solito: stabilizzare i precari, non considerando per nulla il diritto degli alunni ad avere ...E’ stato deciso all’unanimità il blocco degli straordinari e una giornata di sciopero per quanto accadrà a Mirandola, San Felice, Concordia e San Prospero ...Ad una settimana dalla fine dell’anno scolastico è sciopero nazionale: oggi, lunedì 30 maggio, sono scesi in piazza insegnanti e personale Ata. Ad indire la ...