DIRETTA | Sciopero scuola 30 maggio, Barbacci (Cisl Scuola): “Vogliamo un’istruzione di qualità” Stai aderendo allo sciopero? Vota l’istant-poll! LIVE BLOG [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 30 maggio 2022) Lunedì 30 maggio è il giorno dello sciopero generale della Scuola. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Lo sciopero si svolge per l’intera giornata ed è rivolto a tutti i lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative italiane. L'articolo DIRETTA sciopero Scuola 30 maggio, Barbacci (Cisl Scuola): “Vogliamo un’istruzione di qualità” Stai aderendo allo sciopero? Vota ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Lunedì 30è il giorno dellogenerale della. A scendere in piazza sono Cgil,, Uil, Snals, Gilda e Anief. Losi svolge per l’intera giornata ed è rivolto a tutti i lavoratori in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative italiane. L'articolo30): “di...

Advertising

ProDocente : DIRETTA | Sciopero scuola 30 maggio, tutti gli aggiornamenti in tempo reale [FOTO e VIDEO] - infoitinterno : DIRETTA | Sciopero scuola 30 maggio, tutti gli aggiornamenti in tempo reale. LIVE BLOG [FOTO e VIDEO] - ZPeppem : RT @orizzontescuola: DIRETTA | Sciopero scuola 30 maggio, tutti gli aggiornamenti in tempo reale. LIVE BLOG [FOTO e VIDEO] - orizzontescuola : DIRETTA | Sciopero scuola 30 maggio, tutti gli aggiornamenti in tempo reale. LIVE BLOG [FOTO e VIDEO] - AniefTorino : DIRETTA | Sciopero scuola 30 maggio, tutti gli aggiornamenti in tempo reale. LIVE BLOG [FOTO e VIDEO] -