DINAclub | il primo network nato per elettrificare le ciclovie d’Italia

Advertising

... i prodotti creati per il mondo del cicloturismo, in primis il progetto, le soluzioni ... si registrano gli ottimi numeri dell'Italia nel mondo delle due ruote : il nostro Paese èper ...Per rispondere ad alcuni di questi bisogni chiave, Repower ha creato, ilnetwork di ricarica per e - Bike con il quale punta ad elettrificare le ciclovie d'Italia. Realizzata dallo ...