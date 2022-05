Di Raimondo (Asstel), 'dobbiamo correre su competenze' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo primi sul 5G e siamo però terz'ultimi sulle competenze digitali in Europa e l'anno scorso eravamo ultimi. Quindi dobbiamo correre. dobbiamo provare a cogliere la sfida giocando tutte le partite sui diversi tavoli in modo simbiotico. I talenti vanno coltivati a scuola e nessuno dei lavoratori deve essere lasciato indietro". Lo ha detto Laura di Raimondo, direttore di Asstel - Confindustria Digitale, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo primi sul 5G e siamo però terz'ultimi sulledigitali in Europa e l'anno scorso eravamo ultimi. Quindiprovare a cogliere la sfida giocando tutte le partite sui diversi tavoli in modo simbiotico. I talenti vanno coltivati a scuola e nessuno dei lavoratori deve essere lasciato indietro". Lo ha detto Laura di, direttore di- Confindustria Digitale, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma.

