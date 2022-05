Detrazioni spese sportive nel 730/2022: come fare, quali documenti servono (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra le somme che è possibile portare in detrazione fiscale nel modello 730/2022 ci sono anche quelle relative alle attività sportive effettuate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi. Si tratta di una detrazione del 19% per l’iscrizione a corsi o in palestra, per un importo massimo detraibile pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori. Detrazione spese sportive, i requisiti Per poter scaricare la spesa in dichiarazione dei redditi, uno dei requisiti fondamentali è l’età: la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d’imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni. Per i bambini di età inferiore oppure per i ragazzi maggiorenni e gli adulti la detrazione non è riconosciuta. Il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra le somme che è possibile portare in detrazione fiscale nel modello 730/ci sono anche quelle relative alle attivitàeffettuate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazionie impianti sportivi. Si tratta di una detrazione del 19% per l’iscrizione a corsi o in palestra, per un importo massimo detraibile pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori. Detrazione, i requisiti Per poter scaricare la spesa in dichiarazione dei redditi, uno dei requisiti fondamentali è l’età: la detrazione spetta per lesostenute durante tutto il periodo d’imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni. Per i bambini di età inferiore oppure per i ragazzi maggiorenni e gli adulti la detrazione non è riconosciuta. Il ...

