De Laurentiis: “Voglio vincere lo scudetto, voi non mi potete rimproverare fino all’87 non avete vinto nulla” (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis parla dello scudetto e bacchetta i tifosi azzurri: “Non mi potete rimproverare fino all’87 non avete vinto nulla”. Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro si è soffermato anche sul sogno scudetto: “Non possiamo dissanguarci per i rinnovi. Lo scudetto lo vince il Milan che, rispetto a noi, ha 40 milioni in meno di monte ingaggi. Questo vuol dire che noi dobbiamo rimetterci sui binari della regola che ci ha fatto da guida in tutti questi anni. Nella SSC Napoli, non si era mai avuta la continuità che esiste da quando sono io il presidente. Perché voi dal 1926 fino al primo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio Deparla delloe bacchetta i tifosi azzurri: “Non minon”. Aurelio Dedurante la conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro si è soffermato anche sul sogno: “Non possiamo dissanguarci per i rinnovi. Lolo vince il Milan che, rispetto a noi, ha 40 milioni in meno di monte ingaggi. Questo vuol dire che noi dobbiamo rimetterci sui binari della regola che ci ha fatto da guida in tutti questi anni. Nella SSC Napoli, non si era mai avuta la continuità che esiste da quando sono io il presidente. Perché voi dal 1926al primo ...

