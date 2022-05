De Bertoldi (FdI): “Il reddito di cittadinanza è elemosina di Stato”. I grillini insorgono (video) (Di lunedì 30 maggio 2022) Scintille nell’aula di Palazzo Madama tra il M5S e Andrea De Bertoldi di Fratelli d’Italia. Casus belli le critiche del senatore di FdI al reddito di cittadinanza. «Vergognati e lascia parlare la gente», dice De Bertoldi rivolto al grillino Alberto Airola che lo interrompe dal fondo dell’aula. «Il M5S insegna ai giovani a vivere di elemosina di Stato. Cancelliamo subito il reddito di cittadinanza», rincara la dose il senatore di FdI. LEGGI ANCHE Meloni: «Il rdc va abolito. Uno Stato giusto non dà 780 euro a un ventenne e 270 a un invalido» Meloni: «Altro che reddito di cittadinanza, gli italiani in difficoltà si aiutano creando lavoro» Poi interviene il comunista Dessì, bacchettato dal ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Scintille nell’aula di Palazzo Madama tra il M5S e Andrea Dedi Fratelli d’Italia. Casus belli le critiche del senatore di FdI aldi. «Vergognati e lascia parlare la gente», dice Derivolto al grillino Alberto Airola che lo interrompe dal fondo dell’aula. «Il M5S insegna ai giovani a vivere didi. Cancelliamo subito ildi», rincara la dose il senatore di FdI. LEGGI ANCHE Meloni: «Il rdc va abolito. Unogiusto non dà 780 euro a un ventenne e 270 a un invalido» Meloni: «Altro chedi, gli italiani in difficoltà si aiutano creando lavoro» Poi interviene il comunista Dessì, bacchettato dal ...

