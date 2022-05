Davvero Berlusconi si è addormentato allo stadio nella sera della promozione del suo Monza in Serie A? | VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Con la vittoria in rimonta, ai tempi supplementari, all’Arena Garibaldi di Pisa il Monza calcio ha ottenuto la sua prima storica promozione nel massimo campionato di calcio. Un successo al culmine di una partita ricca di colpi di scena che ha tenuto sulle spine i tifosi di entrambe le squadre per oltre 120 minuti. Soprattutto nelle fasi finali dei tempi regolamentari, quando i padroni di casa hanno realizzato la rete (al 90°) che ha portato le squadre a giocarsi il tutto per tutto nella mezz’ora aggiuntiva. E proprio a quei concitati istanti risale un VIDEO – diventato virale – che mostrerebbe il padron del Monza Silvio Berlusconi addormentato in tribuna al fianco della sua compagna Marta Fascina. Ma è andata veramente ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Con la vittoria in rimonta, ai tempi supplementari, all’Arena Garibaldi di Pisa ilcalcio ha ottenuto la sua prima storicanel massimo campionato di calcio. Un successo al culmine di una partita ricca di colpi di scena che ha tenuto sulle spine i tifosi di entrambe le squadre per oltre 120 minuti. Soprattutto nelle fasi finali dei tempi regolamentari, quando i padroni di casa hanno realizzato la rete (al 90°) che ha portato le squadre a giocarsi il tutto per tuttomezz’ora aggiuntiva. E proprio a quei concitati istanti risale un– diventato virale – che mostrerebbe il padron delSilvioin tribuna al fiancosua compagna Marta Fascina. Ma è andata veramente ...

Advertising

neXtquotidiano : Davvero #Berlusconi si è addormentato allo stadio nella sera della promozione del suo #Monza in Serie A? | VIDEO - gi_useppe8 : @berlusconi Splendido davvero Signor Presidente! Ce l'abbiamo fatta! Felicitazioni vivissime!!!! - CarloGarzia : @alessiolasta @ACMonza @berlusconi La passione di Berlusconi è il giuoco del calcio, mica la politica. È davvero un amante del calcio. - Lorenzored17 : MA QUINDI BERLUSCONI È MORTO DA TEMPO PER DAVVERO GRAZIE DELLA CONFERMA ALLA MIA TEORIA - FabioMeli10 : RT @LGramellini: Mentre #Berlusconi sogna il suo #Monza in Serie A, #Stroppa e i suoi ragazzi la conquistano davvero. Complimenti al @Monza… -