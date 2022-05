Dalla Francia – Il Nantes sfida la Juventus per un obiettivo di mercato: i dettagli (Di lunedì 30 maggio 2022) Nantes Juventus – Arkadiusz Milik dopo l’esperienza in Francia col Marsiglia potrebbe lasciare il club dopo soltanto un anno. Stando a quanto riportato da RMC Sport, le incomprensioni avute col ct Sampaoli potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella scelta. Ancor di più della possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno, raggiunta all’ultima giornata dal club francese. Il Nantes, che giocherà in Europa League, vorrebbe regalarsi un colpo di spessore in attacco. Ed il presidente Kita starebbe pensando proprio all’ex Napoli, desiderio di mercato anche della Juventus. Da escludere un’eventuale opportunità di prestito, la cessione invece è a partire da una base di 15 milioni di euro. A frenare il club bretone è l’ingaggio dell’attaccante polacco, 3,5 milioni netti a ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022)– Arkadiusz Milik dopo l’esperienza incol Marsiglia potrebbe lasciare il club dopo soltanto un anno. Stando a quanto riportato da RMC Sport, le incomprensioni avute col ct Sampaoli potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella scelta. Ancor di più della possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno, raggiunta all’ultima giornata dal club francese. Il, che giocherà in Europa League, vorrebbe regalarsi un colpo di spessore in attacco. Ed il presidente Kita starebbe pensando proprio all’ex Napoli, desiderio dianche della. Da escludere un’eventuale opportunità di prestito, la cessione invece è a partire da una base di 15 milioni di euro. A frenare il club bretone è l’ingaggio dell’attaccante polacco, 3,5 milioni netti a ...

