Dal 2 al 5 giugno la Festa dei 40 Anni del Circolo Fotografico Sannita a Morcone (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDal 2 al 5 giugno prossimi si svolgerà a Morcone, in provincia di Benevento, la Festa dei 40 Anni del Circolo Fotografico SAnnita, guidato da Cosimo Petretti. Una tre giorni di libri, proiezioni, presentazioni e mostre in presenza dei più grandi autori della fotografia che hanno preso parte alle iniziative svolte in tanti Anni di attività dell’associazione culturale. Nel corso dell’evento sarà presentato il 32° Concorso Fotografico Nazionale “Immagini del SAnnio Rurale”, dal quale scaturirà il calendario per il 2023. L’evento si avvale della collaborazione del Comune di Morcone, Pro loco Morcone, associazione Italia Nostra Matese Alto Tammaro, periodico La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDal 2 al 5prossimi si svolgerà a, in provincia di Benevento, ladei 40delta, guidato da Cosimo Petretti. Una tre giorni di libri, proiezioni, presentazioni e mostre in presenza dei più grandi autori della fotografia che hanno preso parte alle iniziative svolte in tantidi attività dell’associazione culturale. Nel corso dell’evento sarà presentato il 32° ConcorsoNazionale “Immagini del So Rurale”, dal quale scaturirà il calendario per il 2023. L’evento si avvale della collaborazione del Comune di, Pro loco, associazione Italia Nostra Matese Alto Tammaro, periodico La ...

Advertising

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - fanpage : A due settimane dal 15 giugno c’è ancora incertezza sulla fine dell’obbligo delle mascherine al chiuso. Il governo… - RadiocorriereTv : Un mare di animazione a #Pescara dal 1 al 5 giugno. Al via l'edizione 2022 di @CartoonsBayRai, l'International Fest… - CtnSocial : Primavisione dal 4 al 6 giugno TOP GUN: MAVERICK Regia: Joseph Kosinski Con: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Jon… - FinestreArte : Ricominciano le mostre nella storica sede del Castello Brown di Portofino: dal 4 giugno al 10 luglio via a “Corrisp… -