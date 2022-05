Dagli elicotteri alle ville, gli investimenti in Francia di John Elkann (Di lunedì 30 maggio 2022) C’è un lato francese negli affari di John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla anche la Juventus: aziende di elicotteri in società con i figli di Carolina di Monaco; una villa a Saint-Tropez; immobili a Parigi. Per quanto riguarda gli elicotteri, come riporta Economia del Corriere, il presidente della Ferrari e la famiglia L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) C’è un lato francese negli affari di, presidente di Exor, la holding che controlla anche la Juventus: aziende diin società con i figli di Carolina di Monaco; una villa a Saint-Tropez; immobili a Parigi. Per quanto riguarda gli, come riporta Economia del Corriere, il presidente della Ferrari e la famiglia L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Dagli elicotteri alle ville, gli investimenti in Francia di John Elkann - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Dagli elicotteri alle ville, gli investimenti in Francia di John Elkann: C’è un lato francese… - R_3148B : Oggi Giro d'Italia. Si capisce dagli elicotteri. Elicotteri ovunque. - infoitinterno : Il lancio dei militari dagli elicotteri e il Coro della Fenice aprono il Salone Nautico - edoardismo : Svegliato dagli elicotteri che mi passano sopra casa per andare al Mugello ?? -