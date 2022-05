(Di lunedì 30 maggio 2022), da oggi biglietti in vendita anche nelle stazioni e nei Frecciaclub. L’amministratore Cuccaro: “Viaggiare sarà sempre più semplice”.vanno ancora una volta a braccetto: da oggi, grazie a un nuovodi partnership tra le due aziende, i biglietti degli aliscafi saranno in vendita anche nelle biglietterie e

Advertising

antonellaa262 : Accordo Alilauro e Trenitalia, da oggi biglietti in vendita anche nelle stazioni e nei Frecciaclub. L’amministrator… - repmarinare40 : RT @romaneapolis: Accordo Alilauro Trenitalia, da Venezia a Ischia con un ticket - romaneapolis : Accordo Alilauro Trenitalia, da Venezia a Ischia con un ticket - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TRASPORTI - Da Venezia a Ischia? Basta un ticket, accordo Alilauro-Trenitalia -

Il Golfo 24

Alilauro e Trenitalia vanno ancora una volta a braccetto: da oggi, grazie a un nuovo accordo di partnership tra le due aziende, i biglietti degli aliscafi saranno in vendita anche nelle biglietterie e ...Sta per tornare adla mostra mercato di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda, evento che da ...e Boyds Mills Press (già docente presso l'Accademia di Belle Arti die ... Da Venezia a Ischia Basta un ticket, accordo Alilauro-Trenitalia Ischia, Forio, Capri, Positano, Amalfi e Salerno. E dunque immaginando, con un solo ticket, di raggiungere le isole del golfo direttamente da Venezia, da Milano o da Firenze. “Continuiamo a operare ...Alilauro e Trenitalia vanno ancora una volta a braccetto: da oggi, grazie a un nuovo accordo di partnership tra le due aziende, i biglietti degli aliscafi saranno in vendita anche nelle biglietterie e ...