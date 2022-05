Da un incontro all’altro: come cambia l’agenda di Oreste Vigorito (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dall’incontro con Fabio Caserta a quello con Clemente Mastella. l’agenda di Oreste Vigorito è stata stravolta nel giro di poche ore. La questione legata alla riconferma dell’allenatore, che fino a qualche giorno fa pareva essere la più calda nel mondo giallorosso, è stata sostituita da qualcosa di ben più importante: il futuro del Benevento nel calcio che conta. Il comunicato diramato dal patron nella giornata di sabato ha spiazzato tutti alimentando dubbi sull’avvenire. La sensazione è che oltre lo striscione ‘incriminato’ ci sia dell’altro, questioni di natura burocratica mai risolte, beghe istituzionali che gli esponenti politici prontissimi nel mostrare solidarietà al numero uno della Strega si sono ben guardati dall’approfondire. Si parlerà anche di questo, o almeno si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dall’con Fabio Caserta a quello con Clemente Mastella.diè stata stravolta nel giro di poche ore. La questione legata alla riconferma dell’allenatore, che fino a qualche giorno fa pareva essere la più calda nel mondo giallorosso, è stata sostituita da qualcosa di ben più importante: il futuro del Benevento nel calcio che conta. Il comunicato diramato dal patron nella giornata di sabato ha spiazzato tutti alimentando dubbi sull’avvenire. La sensazione è che oltre lo striscione ‘incriminato’ ci sia dell’altro, questioni di natura burocratica mai risolte, beghe istituzionali che gli esponenti politici prontissimi nel mostrare solidarietà al numero uno della Strega si sono ben guardati dall’approfondire. Si parlerà anche di questo, o almeno si ...

