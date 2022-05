Da oggi Sportitalia è tutta nelle mani di Michele Criscitiello (Di lunedì 30 maggio 2022) È da sempre il volto di riferimento di quella emittente che, nella sua storia, ha vissuto alti e bassi. Poi, però, la storia ha raccontato che da quelle che possono sembrare epocali cadute ci si può rialzare e dare vita a progetti con radici ancor più solide. E ora, dopo un lungo percorso, Michele Criscitiello ha concluso la sua scalata acquistando – attraverso la holding che porta le iniziale del suo nome e del suo cognome – il 100% delle quote della società che edita Sportitalia. LEGGI ANCHE > Stella BR al Tg2, l’«intimidazione brigatista» è diventata «atto vandalico» L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina – lunedì 30 maggio – con un comunicato stampa che spiega le dinamiche (senza entrare nello specifico di aspetti economici) di questa acquisizione: la MiCri Communication – di cui Criscitiello ha la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 maggio 2022) È da sempre il volto di riferimento di quella emittente che, nella sua storia, ha vissuto alti e bassi. Poi, però, la storia ha raccontato che da quelle che possono sembrare epocali cadute ci si può rialzare e dare vita a progetti con radici ancor più solide. E ora, dopo un lungo percorso,ha concluso la sua scalata acquistando – attraverso la holding che porta le iniziale del suo nome e del suo cognome – il 100% delle quote della società che edita. LEGGI ANCHE > Stella BR al Tg2, l’«intimidazione brigatista» è diventata «atto vandalico» L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina – lunedì 30 maggio – con un comunicato stampa che spiega le dinamiche (senza entrare nello specifico di aspetti economici) di questa acquisizione: la MiCri Communication – di cuiha la ...

