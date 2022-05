Da Bassetti a Salvi: l'ex parroco di Anghiari amministratore apostolico a Perugia (Di lunedì 30 maggio 2022) Don Marco Salvi A seguito dell`accoglimento da parte di Papa Francesco della rinuncia al governo pastorale dell`arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve del card. Gualtiero Bassetti, per raggiunti ... Leggi su lanazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Don MarcoA seguito dell`accoglimento da parte di Papa Francesco della rinuncia al governo pastorale dell`arcidiocesi di- Città della Pieve del card. Gualtiero, per raggiunti ...

