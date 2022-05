Da bambino grande amante dell’elettronica oggi re della musica | ecco chi è

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 30 maggio 2022) Daera un’con i suoi occhi blu ha conquistato laitaliana:di chi parliamo Molti curiosi sono sempre affascinati da come potevano essere i personaggi famosi da bambini, che aspetto potevano avere quando erano davvero molto piccoli. E’ difficile sempre identificare la loro vita prima dell’importante carriera raggiunta ma si può indovinare di chi si tratta. Per gli amantinon sarà difficile riconoscere chi è i bimbo raffigurato in foto. All’epoca era davvero molto piccolo,invece ha calcato i palchi più importanti divenendo uno dei volti più significativiitaliana. curiosità (foto web)E’ molto facile ...