Croazia, Dalic: "Perisic non giocherà le sfide di Nations League"

Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha annunciato il forfait di Ivan Perisic, ancora alle prese con un problema muscolare, per le sfide di Nations League. Di seguito le sue parole: "Perisic è uscito dalla lista dei convocati a causa di un infortunio. Mi dispiace molto per questo perché era il giocatore con la forma migliore di tutta la squadra, ma ora la cosa più importante è curare l'infortunio perché sia pronto per il Mondiale in Qatar. Mancano sei mesi e molte cose cambieranno. Tuttavia, se guardiamo alla situazione attuale, tutti tranne Perisic sono pronti. La qualità dei nostri giocatori è indiscutibile e la cosa buona è che oltre alla spina dorsale, che consiste in giocatori più anziani, abbiamo un gran numero di giovani giocatori di qualità che ..."

