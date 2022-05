Cremonese, nome nuovo per sostituire Pecchia: dalla Serie A (Di lunedì 30 maggio 2022) Cremona e la Cremonese, dopo anni di buio, sono finalmente tornati in Serie A. Stagione superlativa quella degli uomini di Pecchia che, con un mix tra giovani e veterani, è riuscito a creare una squadra solida che ha centrato la promozione diretta. Pochi giorni dopo la festa, però, Pecchia ha deciso di salutare e Braida da quel giorno sta sondando più allenatori possibili. Thiago Motta Spezia Calcio Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’ex dirigente di Milan e Barcellona starebbe valutando la candidatura di Thiago Motta, una delle rivelazioni di questa Serie A che, con il suo Spezia, è riuscito ad ottenere una salvezza tranquilla, nonostante il suo addio è stato vicinissimo lo scorso inverno. L’ex giocatore di Inter e Psg incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza spezzina per ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Cremona e la, dopo anni di buio, sono finalmente tornati inA. Stagione superlativa quella degli uomini diche, con un mix tra giovani e veterani, è riuscito a creare una squadra solida che ha centrato la promozione diretta. Pochi giorni dopo la festa, però,ha deciso di salutare e Braida da quel giorno sta sondando più allenatori possibili. Thiago Motta Spezia Calcio Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’ex dirigente di Milan e Barcellona starebbe valutando la candidatura di Thiago Motta, una delle rivelazioni di questaA che, con il suo Spezia, è riuscito ad ottenere una salvezza tranquilla, nonostante il suo addio è stato vicinissimo lo scorso inverno. L’ex giocatore di Inter e Psg incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza spezzina per ...

