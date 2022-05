Covid, sottosegretario Costa: 'Si va verso un richiamo annuale del vaccino' (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo ha detto Andrea Costa (Noi con l'Italia), sottosegretario alla Salute citato da tgcom24. 'Non veicolare messaggio sbagliato' 'Quarta, quinta, sesta dose - ha affermato - rischiamo di fare ... Leggi su notizie (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo ha detto Andrea(Noi con l'Italia),alla Salute citato da tgcom24. 'Non veicolare messaggio sbagliato' 'Quarta, quinta, sesta dose - ha affermato - rischiamo di fare ...

Advertising

gabrillasarti2 : Nantra , sottosegretario all' istruzione dopo Draghi e Zaia , la discriminazione ai bambini che del covid se ne so… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Rallentano i parametri #Covid in #Liguria, la quarta regione con meno casi positivi. Continua invece la sorveglianza sul… - fisco24_info : Covid, Costa: 'Dal 15 giugno via le ultime restrizioni': (Adnkronos) - Il sottosegretario alla Salute: 'Convivenza… - infoitsalute : Covid, possibile nuova ondata a ottobre: la previsione del sottosegretario Costa - RadioCapital_fm : Cosa può succedere questa estate sul fronte #covid e in generale dal punto di vista sanitario? Ne ha parlato al… -