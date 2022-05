Covid: Sensi (Pd), 'da Bonomi attacco snob a bonus psicologo' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Non entro nel merito del tema bonus di cui possiamo discutere (anche se veniamo da 2 anni che hanno segnato tutti, pure le imprese). Ma attaccare, come ha fatto Bonomi, uno strumento pensato per la salute mentale degli italiani mi pare sbagliato, ingiusto, snob #bonuspsicologo". Così il deputato Pd, Filippo Sensi, su twitter. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Non entro nel merito del temadi cui possiamo discutere (anche se veniamo da 2 anni che hanno segnato tutti, pure le imprese). Ma attaccare, come ha fatto, uno strumento pensato per la salute mentale degli italiani mi pare sbagliato, ingiusto,". Così il deputato Pd, Filippo, su twitter.

