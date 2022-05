Covid Pechino, 40enne evade da isolamento: 5mila vicini in quarantena (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Oltre 5mila persone sono state messe in quarantena a Pechino, dopo che un loro vicino è evaso dall’isolamento ed è poi risultato positivo al Covid. L’uomo, un quarantenne, è ora sottoposto ad indagine penale, riferisce il Guardian. La vicenda avviene mentre è iniziato l’allentamento delle misure anticontagio a Pechino e Shanghai, nell’ambito della politica di zero Covid imposta dal presidente Xi Jinping. A quanto hanno reso noto le autorità, il quarantenne aveva ricevuto l’ordine di isolarsi a casa dopo che il 23 maggio era entrato in un centro commerciale poi definito area a rischio. Ma l’uomo è invece “uscito varie volte, muovendosi nella comunità e rischiando di diffondere l’epidemia”. Cinque giorni dopo, lui e la moglie sono risultati positivi. A ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Oltrepersone sono state messe in, dopo che un loro vicino è evaso dall’ed è poi risultato positivo al. L’uomo, un quarantenne, è ora sottoposto ad indagine penale, riferisce il Guardian. La vicenda avviene mentre è iniziato l’allentamento delle misure anticontagio ae Shanghai, nell’ambito della politica di zeroimposta dal presidente Xi Jinping. A quanto hanno reso noto le autorità, il quarantenne aveva ricevuto l’ordine di isolarsi a casa dopo che il 23 maggio era entrato in un centro commerciale poi definito area a rischio. Ma l’uomo è invece “uscito varie volte, muovendosi nella comunità e rischiando di diffondere l’epidemia”. Cinque giorni dopo, lui e la moglie sono risultati positivi. A ...

