Covid oggi Veneto | 386 contagi e nessun morto | bollettino 30 maggio

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 386 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Non si registrano morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.752.156, mentre gli attualmente positivi sono 28.430. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.688. Negli ospedali veneti sono ricoverate 255 persone in area medica e 13 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 57. L'articolo proviene da Italia Sera.

