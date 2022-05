Covid oggi nel Lazio, il bollettino del 30 maggio. Contagi in discesa, Roma sotto i mille (Di lunedì 30 maggio 2022) Covid, il bollettino Italia oggi: 7.537 Contagi (il dato più basso dell'anno) e 62 morti Roma, 30 maggio 2022 " Rapida discesa dei casi nel Lazio , che oggi rimane però la regione con il più alto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022), ilItalia: 7.537(il dato più basso dell'anno) e 62 morti, 302022 " Rapidadei casi nel, cherimane però la regione con il più alto ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Diffusi i dati Covid di oggi - John_Wick_BJ : @GioChirilly Ci ragionavo oggi. Ma ora, tutti questi ipocondriaci malati di mente, visto come hanno preso la faccen… - Juicy_Room : @MaTheRaptor Sì ma in tre giorni passati tutti i sintomi, anche ai miei genitori ottantenni, ergo, se non ci fossim… - News24_it : Covid, news di oggi. Dal primo giugno stop al green pass per entrare in Italia. LIVE - Sky Tg24 - GazzettinoL : Napoli Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l’acido -