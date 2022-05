Covid oggi Italia, 7.537 contagi e 62 morti: bollettino 30 maggio (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.537 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 62 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.177 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 9,4%. Sono 255 i ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno di ieri, e 5.281 i ricoverati con sintomi, 47 in più di ieri. LAZIO – Sono 121.119 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 597 ricoverati, 33 in terapia intensiva e 120.489 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.442.198, i morti 11.333, su ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.537 i nuovida Coronavirus in, 302022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 62. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 80.177 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 9,4%. Sono 255 i ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno di ieri, e 5.281 i ricoverati con sintomi, 47 in più di ieri. LAZIO – Sono 121.119 le persone attualmente positive a-19 nel Lazio, di cui 597 ricoverati, 33 in terapia intensiva e 120.489 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.442.198, i11.333, su ...

