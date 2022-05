Covid oggi Campania | il bollettino del 30 maggio ' Onorificenze a sanitari e vigili'

Advertising

Ravenna24ore : Covid. Oggi nel Ravennate 82 nuovi casi e un decesso - News24_it : Covid oggi nel Lazio, il bollettino del 30 maggio. Contagi in discesa, Roma sotto i mille - QUOTIDIANO NAZIONALE - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Covid oggi Lazio, 1.233 contagi e 5 morti. A #Roma 870 nuovi casi - TuttoSuRoma : Covid oggi Lazio, 1.233 contagi e 5 morti. A #Roma 870 nuovi casi - Marisa1988888 : RT @spartacvs: @MediasetTgcom24 Chi oggi crede ancora che il covid se ne vada grazie a vaccino e mascherine, è come quei selvaggi che crede… -

Sky Tg24

... l'attuale variante dominante in circolazione, e contro tutte le varianti testate fino ad. Le ...di tixagevimab e cilgavimab per l'uso in emergenza per la profilassi pre - esposizione da- 19 ...in Campania, bollettino del 29 maggio: contagi sotto quota 2.000 Napoli, 30 maggio 2022 " Crollo temporaneo dei contagi in Campania, dove la diminuzione dei tamponi effettuati nel weekend ... Covid, le news di oggi. Bollettino: 7.537 casi e 62 decessi. Tasso 9,4%. LIVE (Teleborsa) - Sono 7.537 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 80mila tamponi con il tasso di positività al 9,4%, in calo rispetto a ieri. Sono 62 le v ...C’è una carenza di pediatri e infermieri nei Pronto Soccorso Pediatrici che rischia di compromettere l’assistenza dei pazienti in età pediatrica. È l’allarme lanciato dalla Società ...