Covid, l’emergenza ora c’è solo per i migranti: le navi-quarantena sono ancora in funzione. E servono anche come traghetti da Lampedusa (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo stato di emergenza per la pandemia è finito per tutti, o quasi. I migranti che arrivano a Lampedusa, infatti, secondo il ministero della Salute devono ancora osservare una quarantena che dura dai dieci ai quindici giorni, con o senza sintomi da Covid. Nonostante la fine dello stato di emergenza, però, non si è ancora interrotta l’attività delle navi-quarantena, le enormi imbarcazioni da crociera che da ormai due anni fanno la spola tra l’isola porta d’Europa e i porti siciliani di Augusta, Porto Empedocle e Pozzallo. Create per limitare i contagi da parte dei migranti che arrivavano sull’isola, le navi costano allo Stato più di 35mila euro al giorno, più una diaria di 25 euro per ogni ospite. In mare ce ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo stato di emergenza per la pandemia è finito per tutti, o quasi. Iche arrivano a, infatti, secondo il ministero della Salute devonoosservare unache dura dai dieci ai quindici giorni, con o senza sintomi da. Nonostante la fine dello stato di emergenza, però, non si èinterrotta l’attività delle, le enormi imbarcazioni da crociera che da ormai due anni fanno la spola tra l’isola porta d’Europa e i porti siciliani di Augusta, Porto Empedocle e Pozzallo. Create per limitare i contagi da parte deiche arrivavano sull’isola, lecostano allo Stato più di 35mila euro al giorno, più una diaria di 25 euro per ogni ospite. In mare ce ne ...

