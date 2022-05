Covid, le news di oggi. Bollettino: 7.537 casi e 62 decessi. Tasso 9,4%. LIVE (Di lunedì 30 maggio 2022) I tamponi effettuati sono 80.177. In aumento i ricoveri ordinari (+47) mentre scendono le terapie intensive (-5). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.396.723. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 20.971(ieri 24.636) per un totale che sale a 16.531.231. Speranza: “Per la scuola rispettiamo norma vigente su mascherine. Lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 30 maggio 2022) I tamponi effettuati sono 80.177. In aumento i ricoveri ordinari (+47) mentre scendono le terapie intensive (-5). Itotali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.396.723. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 20.971(ieri 24.636) per un totale che sale a 16.531.231. Speranza: “Per la scuola rispettiamo norma vigente su mascherine. Lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa"

Advertising

repubblica : Cresce il numero dei fumatori: 800 mila in più rispetto al 2019. L'Iss: 'Complice il Covid, è la prima volta in 16… - vaticannews_it : È morto il cardinale Angelo #Sodano, Segretario di Stato di due Papi. Ricoverato da tempo dopo aver contratto il… - HuffPostItalia : Covid, epatite di origine ignota, vaiolo delle scimmie: è l'era delle malattie virali? - ElioLannutti : Cresce il numero dei fumatori: 800 mila in più rispetto al 2019. L'Iss: 'Complice il Covid, è la prima volta in 16… - ilDietrologo : #retrorassegna 30 maggio 2020/2021 #rassegnastampa #italia #stampa #news #controinformazione #covid #guerra… -