Covid, in Campania 824 nuovi casi e indice di contagio al 13,3%. Nelle ultime 48 ore altri 7 morti (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 824 i nuovi casi di contagio registrati in Campania Nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 776 sono da antigenico, 48 da molecolare. In totale sono stati processati 6.186 tamponi di cui 4.874 antigenici, 1.312 molecolari. Sono 7 i deceduti. Sono 21 i posti letto di terapia intensiva occupati (585 il totale dei disponibili); 380 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

