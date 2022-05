Covid, i dati: 7.537 nuovi contagi, -25% rispetto a lunedì scorso. I positivi tornano sotto quota 700mila per la prima volta dal 29 dicembre (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 7.537 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è in forte calo rispetto ai 14.826 nuovi casi di ieri, ma risente – come tutti i lunedì – del calo dei tamponi durante il weekend. I test molecolari e antigenici effettuati sono infatti 80.177 contro i 142.066 di ieri, per un tasso di positività che si riduce di un punto percentuale, dal 10,4% al 9,4%. Le nuove vittime sono 62, in aumento rispetto alle 27 di ieri. rispetto ai dati di sette giorni fa (lunedì 23 maggio) il numero dei contagi cala del 25% (erano 9.820), quello dei decessi del 22,50% (erano 80). Scende sotto quota 700mila, per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 7.537 ida-19 registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è in forte caloai 14.826casi di ieri, ma risente – come tutti i– del calo dei tamponi durante il weekend. I test molecolari e antigenici effettuati sono infatti 80.177 contro i 142.066 di ieri, per un tasso dità che si riduce di un punto percentuale, dal 10,4% al 9,4%. Le nuove vittime sono 62, in aumentoalle 27 di ieri.aidi sette giorni fa (23 maggio) il numero deicala del 25% (erano 9.820), quello dei decessi del 22,50% (erano 80). Scende, per la ...

