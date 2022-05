Covid 19 in Campania, bollettino del 29 maggio: 824 positivi (Di lunedì 30 maggio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 29 maggio, parla di 824 nuovi positivi su 6.186 tamponi analizzati. Resta stabile il tasso di contagio da Covid 19 in Campania. Secondo il bollettino ordinario della Regione, sono 824 i neo positivi al Covid su 6.186 test esaminati. Ieri il tasso di contagio, con un Leggi su 2anews (Di lunedì 30 maggio 2022)19 in: ildi ieri, domenica 29, parla di 824 nuovisu 6.186 tamponi analizzati. Resta stabile il tasso di contagio da19 in. Secondo ilordinario della Regione, sono 824 i neoalsu 6.186 test esaminati. Ieri il tasso di contagio, con un

Advertising

cronachecampane : Covid in Campania: i nuovi positivi sotto quota mille #Covid #primopiano #tassodipositività #terapiaintensiva - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, meno di mille positivi, 7 decessi LEGGI LA NEWS: - sscalcionapoli1 : Regione Campania, positivi su tamponi nelle ultime 24 ore - tvoggi : CORONAVIRUS, STABILE IL TASSO DI CONTAGIO IN CAMPANIA Resta stabile, in Campania, il tasso di contagio. Secondo il… - ottopagine : Covid-19 in Campania: 824 i nuovi positivi -