Cosenza | il presidente invita giornalista del Vicenza | “Venga a vedere”

"Basta stereotipi, andiamo oltre". Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, interviene sul caso della "frase razzista" rivolta dalla giornalista di un'emittente vicentina ad un piccolo tifoso calabrese. "Ho deciso di invitare per una settimana, ed ovviamente a mie spese, la giornalista che durante la trasmissione sportiva 'Terzo Tempo Diretta Biancorossa' dell'emittente Tva ha pronunciato una frase a sfondo chiaramente razzista nei confronti di un piccolo tifoso del Cosenza intervistato nel dopo gara di Cosenza-Vicenza". Poi prosegue: "Credo sia giunto il tempo di non fare passare sotto silenzio o sotto la coltre delle mille dichiarazioni di condanna che lasciano il tempo che trovano uscite pubbliche che denotano e trasudano una cultura ..."

