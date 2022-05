“Cosa mi ha fatto mia madre”. Guenda Goria, quel dolore mai confessato su Maria Teresa Ruta (Di lunedì 30 maggio 2022) Guenda Goria ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone non risparmia critiche alla madre, ospite come lei in studio. Nei mesi scorsi la bionda ex gieffina aveva raccontato della sua malattia. “Ciao a tutti amici, ci tengo oggi a parlarvi di una piccola battaglia che ho scoperto da non molto tempo di dover portare avanti che è l’endometriosi. Può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità e varie forme tumorali”. “Per diversi mesi ho avuto sintomi riconducibili alla patologia, ma li ho sottovalutati pensando si trattasse solamente di stress”. Dunque la scelta di aver deciso di parlarne anche per sensibilizzare le donne: “Ho scoperto tutto, e ho deciso di condividere con voi questa mia battaglia per sensibilizzare le donne” aveva raccontato Guenda Goria. Una battaglia in cui è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone non risparmia critiche alla, ospite come lei in studio. Nei mesi scorsi la bionda ex gieffina aveva raccontato della sua malattia. “Ciao a tutti amici, ci tengo oggi a parlarvi di una piccola battaglia che ho scoperto da non molto tempo di dover portare avanti che è l’endometriosi. Può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità e varie forme tumorali”. “Per diversi mesi ho avuto sintomi riconducibili alla patologia, ma li ho sottovalutati pensando si trattasse solamente di stress”. Dunque la scelta di aver deciso di parlarne anche per sensibilizzare le donne: “Ho scoperto tutto, e ho deciso di condividere con voi questa mia battaglia per sensibilizzare le donne” aveva raccontato. Una battaglia in cui è ...

