"Cosa mi fa soffrire di più". Boss in incognito, la confessione di Max Giusti (Di lunedì 30 maggio 2022) Torna Boss in incognito, il docu-reality di Rai 2 nel quale gli imprenditori decidono di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Il format verrà trasmesso domani sera e sarà condotto ancora una volta da Max Giusti che, intervistato da Radiocorriere Tv, ha raccontato la sua esperienza in incognito nelle aziende di tutta Italia. "La Cosa difficile è parlare con persone che si aprono a te nella maniera più pura ma tu sei un fake. Mantenere la verità e il rispetto verso quei sentimenti essendo un'altra persona, è ciò che mi fa soffrire di più”, ha confessato Giusti. Che poi ha ammesso di aver avuto la tentazione in un paio di puntate di togliersi la parrucca per abbracciare la persona che aveva di fronte. Aspettare la fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Tornain, il docu-reality di Rai 2 nel quale gli imprenditori decidono di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Il format verrà trasmesso domani sera e sarà condotto ancora una volta da Maxche, intervistato da Radiocorriere Tv, ha raccontato la sua esperienza innelle aziende di tutta Italia. "Ladifficile è parlare con persone che si aprono a te nella maniera più pura ma tu sei un fake. Mantenere la verità e il rispetto verso quei sentimenti essendo un'altra persona, è ciò che mi fadi più”, ha confessato. Che poi ha ammesso di aver avuto la tentazione in un paio di puntate di togliersi la parrucca per abbracciare la persona che aveva di fronte. Aspettare la fine ...

