Corrado Tedeschi oggi e l’amarezza nei confronti della tv | “Ci sono dei grandi misteri”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 maggio 2022) Diabbiamo tutti in mente il sorriso, la risata contagiosa. Lontano dalla televisione da qualche tempo, continua a far parlare di sé e ad essere cercato nel mondo dello showbusiness ma non sembra facile a cedere.: esordi e carriera in televisione Il primissimo debutto diè sul campo: tenta di diventare un attaccante di successo e gioca nella Sampdoria calcio, che rimane la sua squadra del cuore. Nel frattempo però inizia a sentire il richiamocarriera da attore. Studia e si diploma all’accademia del Teatro Stabile di Genova, poi inizia la gavetta in radio e tv private. Il programma Rai Musica d’estate segna l’esordio in televisione, al quale partecipa dopo aver vinto il concorso “Un volto per gli anni 80”. Su quell’episodio ...