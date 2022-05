Corleone, dal Gal Terre Normanne 90 mila euro per un centro turistico e ricreativo (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno spazio dove il turista potrà trovare ristoro, con la possibilità di usufruire di piccoli elettrodomestici per preparare i pasti. A Corleone, all’interno della villa comunale, nascerà un centro turistico e ricreativo finanziato con 90 mila euro dal Gal Terre Normanne. Oggi in municipio alla presenza del sindaco Nicolò Nicolosi, il direttore amministrativo del Gruppo di azione locale Giuseppe Sciarabba insieme con il direttore tecnico Francesco Rossi hanno consegnato il decreto di finanziamento al presidente della Pro Loco Angela Leone. Sarà realizzato anche uno spazio informativo dotato di postazioni internet e uno spazio per conferenze e incontri culturali all’aperto. Il centro sarà dotato di dieci biciclette a pedalata assistita, ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 30 maggio 2022) Uno spazio dove il turista potrà trovare ristoro, con la possibilità di usufruire di piccoli elettrodomestici per preparare i pasti. A, all’interno della villa comunale, nascerà unfinanziato con 90dal Gal. Oggi in municipio alla presenza del sindaco Nicolò Nicolosi, il direttore amministrativo del Gruppo di azione locale Giuseppe Sciarabba insieme con il direttore tecnico Francesco Rossi hanno consegnato il decreto di finanziamento al presidente della Pro Loco Angela Leone. Sarà realizzato anche uno spazio informativo dotato di postazioni internet e uno spazio per conferenze e incontri culturali all’aperto. Ilsarà dotato di dieci biciclette a pedalata assistita, ...

