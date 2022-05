Corbo | “Insigne si sentiva schiacciato da Davide Ancelotti Gattuso ha bruciato 100 milioni”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Antoniodi Repubblica torna a parlare dell’esonero di Carlodal Napoli e racconta lo scarso feeling di insegne con. “Lasciò dopo il secondo posto il Napoli, già promosso agli ottavi di Champions il 20 dicembre 2019 dopo il 4-0 al Genk e una cena-choc con il presidente. Anche i più devoti tifosi, dipendenti e amici di De Laurentiis devono riconosce che il Napoli e il presidente ne escono male. I giocatori che non sino subalterni adjr, viceallenatore apprezzato oggi a Madrid, Allan che ha pagato 140mila euro per la rivolta e lo scontro con Eduardo De Laurentiis altro figlio e altro vice,che sie neanche filava con, i tifosi che ascoltavano tronfi opinionmaker a ...

Advertising

a Radio Kiss Kiss CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNel suo editoriale per Repubblica, Antonioha analizzato bene la questione. 'Nelle lacrime dic'è la fine di un sogno che forse era solo suo. Il Napoli non ha mai creduto di vincere lo ...Consueto editoriale da parte di Antonio Corbo che ha commentato alcune scelte di Aurelio De Laurentiis prese negli ultimi anni.Da sabato sera alle 23.40 con il trionfo del Real Madrid anche il Napoli rientra nella storia moderna del calcio. Può vantarsi di aver schierato per 7 anni il più grande calciatore di tutti i tempi. E ...