Convocati Italia, le scelte del ct Roberto Mancini per l’Argentina (Di lunedì 30 maggio 2022) Convocati Italia, le scelte del CT Roberto Mancini per la sfida in programma dopodomani contro l’Argentina Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori a disposizione dell’Italia per il match di dopodomani con l’Argentina. Chi non è stato convocato godrà di due giorni di riposo, prima di riaggregarsi al gruppo al rientro dall’Inghilterra. Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato). Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti. Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022), ledel CTper la sfida in programma dopodomani controha diramato la lista dei calciatori a disposizione dell’per il match di dopodomani con. Chi non è stato convocato godrà di due giorni di riposo, prima di riaggregarsi al gruppo al rientro dall’Inghilterra. Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret (oltre a Sirigu, infortunato). Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Lazzari; Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini; Emerson, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pessina, Tonali, Verratti. Attaccanti: Belotti, Bernardeschi, Gnonto, Insigne, Pellegrini, Politano, Raspadori, ...

Advertising

Federugby : ?? #ItaliaA Alessandro #Troncon ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno – in calendario a… - sscnapoli : ?? Tutti gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali ?? - GoalItalia : Sono trenta i convocati di Mancini per Italia-Argentina: la grande novità è Gnonto ???? - TUTTOJUVE_COM : Italia, i convocati di Mancini in vista della gara con l'Argentina - Gianluca270395 : RT @AAlciato: I convocati di @robymancio per Italia-Argentina. -