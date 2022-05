Consiglio comunale di Salerno, nasce la commissione Pnrr (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Verrà discussa domani mattina, nella seduta del Consiglio comunale in programma dalle 9,30, l’istituzione di una commissione consiliare speciale dedicata al piano nazionale di ripresa e resilienza. Una strategia attraverso la quale il Comune di Salerno prova a recuperare tempo per mettere a punto le priorità e gli interventi sui quali concentrare l’attenzione del programma di fondi da destinare al Comune capoluogo. L’argomento è uno di quelli all’ordine del giorno della seduta di domani che dovrà anche rinnovare il collegio dei revisori dei conti con la nomina del presidente, ed approvare lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, del piano finanziario e stabilire le tariffe Tari. Secondo indiscrezioni non ci saranno aumenti. Domani si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Verrà discussa domani mattina, nella seduta delin programma dalle 9,30, l’istituzione di unaconsiliare speciale dedicata al piano nazionale di ripresa e resilienza. Una strategia attraverso la quale il Comune diprova a recuperare tempo per mettere a punto le priorità e gli interventi sui quali concentrare l’attenzione del programma di fondi da destinare al Comune capoluogo. L’argomento è uno di quelli all’ordine del giorno della seduta di domani che dovrà anche rinnovare il collegio dei revisori dei conti con la nomina del presidente, ed approvare lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, del piano finanziario e stabilire le tariffe Tari. Secondo indiscrezioni non ci saranno aumenti. Domani si ...

