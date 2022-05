Conduttrice tv di Vicenza deride baby tifoso del Cosenza in diretta

(Di lunedì 30 maggio 2022) "Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro". E' la frase detta da unadi una tv locale del Veneto ad un bambino, durante unadopo il match di calcioche ha portato i biancorossi alla retrocessione. Il siparietto sta spopolando da oltre una settimana sul web ed è nato nel post-partita della finale di ritorno dei playout salvezza, disputata alo scorso 20 maggio.

Mentre erano in corso i commenti del post partita della sfida playout che ha sancito la permanenza in Serie B del Cosenza e la retrocessione del, dallo studio laSara Pinna - si ...Una frase, a sfondo razzista, quella delladella tv locale del Veneto, che non passa ... https://www.quicosenza.it/news/wp - content/uploads/2022/05/Video - Delta - Tv - Cosenza -È questa la frase razzista pronunciata da una conduttrice di una tv locale del Veneto ad un bambino dopo il match Cosenza-Vicenza che ha portato i biancorossi alla retrocessione. Nel post partita la ...Bufera social su Sara Pinna, conduttrice della trasmissione "Terzo tempo - diretta biancorossa", trasmesso dall'emittente veneta Tva. Tutto nasce da una risposta data in diretta ad un bambino, tifoso ...