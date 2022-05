Conduttrice nella bufera per offesa a tifoso Cosenza: “Scuse al bambino, io stessa sarda in Veneto per lavoro dei miei genitori” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Ribadisco le mie Scuse al bambino, alla sua famiglia, ai tifosi del Cosenza e a tutti coloro che si sono sentiti offesi per una frase sbagliata che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero e la mia sensibilità. Io stessa sono di origini sarde, in Veneto per lavoro dei miei genitori, quindi non vi erano in me le intenzioni maligne che mi vengono attribuite dai numerosi commenti sui canali social, molti dei quali hanno oltrepassato ogni limite di decenza e di legge, ma di questo si occuperà nelle sedi opportune la magistratura”. Sara Pinna, la Conduttrice finita nella bufera dopo aver offeso un piccolo tifoso del Cosenza in diretta tv al termine della partita dei ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) “Ribadisco le mieal, alla sua famiglia, ai tifosi dele a tutti coloro che si sono sentiti offesi per una frase sbagliata che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero e la mia sensibilità. Iosono di origini sarde, inperdei, quindi non vi erano in me le intenzioni maligne che mi vengono attribuite dai numerosi commenti sui canali social, molti dei quali hanno oltrepassato ogni limite di decenza e di legge, ma di questo si occuperà nelle sedi opportune la magistratura”. Sara Pinna, lafinitadopo aver offeso un piccolodelin diretta tv al termine della partita dei ...

