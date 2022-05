Condannato "Fratellì": picchiava la fidanzata per il passato da pornostar (Di lunedì 30 maggio 2022) Il rapper e influencer romano dovrà scontare 4 anni per violenza e lesioni. Secondo il giudice "perdeva la testa ogni qualvolta usciva fuori il passato da pornostar della fidanzata Simona Vergaro. Aggressioni di violenza inaudita" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) Il rapper e influencer romano dovrà scontare 4 anni per violenza e lesioni. Secondo il giudice "perdeva la testa ogni qualvolta usciva fuori ildadellaSimona Vergaro. Aggressioni di violenza inaudita"

