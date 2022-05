Concorso straordinario bis Miur 2022, come presentare la domanda e la scadenza. Ecco il bando e la tabella (Di lunedì 30 maggio 2022) Concorso straordinario bis Miur 2022, come inoltrare la richiesta e la scadenza. Ecco il bando e la tabella. Il Ministero dell'Istruzione comunica che nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 (h. 9,00)... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 30 maggio 2022)bisinoltrare la richiesta e laile la. Il Ministero dell'Istruzione comunica che nel periodo compreso tra il 18 maggio(h. 9,00)...

Advertising

ProDocente : Concorso straordinario bis, non è prevista prova pratica - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, non è prevista prova pratica - ProDocente : Riforma reclutamento, prevedere concorso straordinario per i docenti di religione. TESTO EMENDAMENTO PD - zazoomblog : Riforma reclutamento prevedere concorso straordinario per i docenti di religione. TESTO EMENDAMENTO PD - #Riforma… - orizzontescuola : Riforma recluamento, prevedere concorso straordinario per i docenti di religione. TESTO EMENDAMENTO PD -