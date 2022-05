Concorso Regione Lombardia, 30 specialisti area economica organizzativa (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso Regione Lombardia, per esami, in esecuzione dell’accordo interistituzionale stipulato con ANCI Lombardia, per la copertura di 30 posti con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica D, profilo professionale di specialista area economica/organizzativa di cui: 15 da assumere direttamente dai comuni aderenti, 15 da assumere dalla giunta di Regione Lombardia. Concorsi pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio chi può partecipare alla selezione della Regione Lombardia, come candidarsi e le prove d’esame a cui i candidati ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del, per esami, in esecuzione dell’accordo interistituzionale stipulato con ANCI, per la copertura di 30 posti con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica D, profilo professionale di specialistadi cui: 15 da assumere direttamente dai comuni aderenti, 15 da assumere dalla giunta di. Concorsi pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio chi può partecipare alla selezione della, come candidarsi e le prove d’esame a cui i candidati ...

dimmichipaga : RT @FedericoMancus: A chi ha vinto il concorso ma non vuole cambiare regione non darei il RdC - EdizioniSimone : ?? Concorso Agenti Forestali Sardegna, prove a giugno. Ecco il calendario Parte il concorso Regione Sardegna… - ServiziAlLavoro : 40 La migliore corso contabilita online del 2022 - BonVivre Trading Online per Principianti: 2 Libri in 1: Guida Pa… - Icios007 : RT @FedericoMancus: A chi ha vinto il concorso ma non vuole cambiare regione non darei il RdC - Grosiglioni : RT @Sfrida2: Nn è un giudizio...ma solo un opinione Ho letto una notizia di giovani che hanno rinunciato a posti di lavoro vinti x con… -