(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - “Quella che votiamo oggi è una delle riforme più importanti che riguardano il Pnrr. Abbiamo stipulato un contratto con l'Europa. Abbiamo conseguito tutti gli obiettivi per il 2021 fino ad ora. Nel 2022 è fondamentale mantenere lo stesso passo e approvare questa legge". Così il senatore del Pd Antonio, responsabile economico dem, nel suo intervento in discussione generale sul ddl. "Certo, si tratta di un provvedimento articolato con una portata economica importante delle misure contenute. E noi abbiamo tenuto conto degli interessi dei consumatori e di quelli delle imprese perché noi crediamo nel bilanciamento degli interessi. Crediamo in un una economia sociale del mercato. Il lavoro finale è positivo. Abbiamo ascoltato i portatori di interessi cercando al tempo stesso di tutelare gli interessi della ...

Advertising

ultimora_pol : #Italia Antonio #Misiani: 'Siamo contrari alla concorrenza nelle scuole e nella sanità, non siamo liberisti.' @ultimora_pol - PieraBelfanti : Misiani: E' una soluzione assolutamente positiva e ragionevole, ci abbiamo lavorato intensamente nelle ultime ore. -

Il Sannio Quotidiano

...si è sbloccata poche ore dopo che si è trovato l'accordo sula questione balneari e ddl:... il responsabile economico del Pd Antonio, il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli ...L'intesa supera l'ultimo ostacolo per il via libera al ddl. Il provvedimento è stato ... Per Antonio, responsabile economia del Partito democratico, 'la soluzione trovata è positiva ... Concorrenza: Misiani (Pd), 'necessari decreti entro anno, su balneari soluzione equilibrata' Così il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile economico dem, nel suo intervento in discussione generale sul ddl concorrenza. "Certo, si tratta di un provvedimento articolato con una portata ...C’è l’accordo di maggioranza sulla delega fiscale e potrà quindi riprendere l’esame in commissione Finanze alla Camera, rispettando l’approdo in Aula previsto il 20 giugno. Lo riferiscono fonti di mag ...