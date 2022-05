Commisso su Cardinale: “Fa il bello coi soldi degli altri” (Di lunedì 30 maggio 2022) Rocco Commisso ‘accoglie’ a modo suo Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e probabile nuovo proprietario del Milan. Il cronista di Repubblica Mario Plateo ha incontrato e raccolto le dichiarazioni del patron viola all’evento organizzato dalla Lega Serie A negli Stati Uniti, una cena nel Tempio Dendur al Metropolitan Museum. “Bravissima persona – esordisce Commisso su Cardinale – ha lavorato anche nel mio settore, ho avuto a che fare con lui quando ha organizzato una piattaforma via cavo“. Commisso – si sa – non ha peli sulla lingua: “Però, pero… voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi… quelli non sono soldi suoi, lui fa il bello con i soldi degli altri. A Firenze, fino ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Rocco‘accoglie’ a modo suo Gerry, fondatore di RedBird e probabile nuovo proprietario del Milan. Il cronista di Repubblica Mario Plateo ha incontrato e raccolto le dichiarazioni del patron viola all’evento organizzato dalla Lega Serie A negli Stati Uniti, una cena nel Tempio Dendur al Metropolitan Museum. “Bravissima persona – esordiscesu– ha lavorato anche nel mio settore, ho avuto a che fare con lui quando ha organizzato una piattaforma via cavo“.– si sa – non ha peli sulla lingua: “Però, pero… voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi… quelli non sonosuoi, lui fa ilcon i. A Firenze, fino ...

