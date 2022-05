Come una sirena! Gli abiti da cerimonia (e non) super estivi ed eleganti (Di lunedì 30 maggio 2022) L’abito sirena è tra le tendenze in più rapida ascesa di questa stagione. Già l’anno scorso la piattaforma Lyst aveva registrato un aumento del +51% delle ricerche per “sirena” relative all’abbigliamento. Ora, complice anche TikTok, l’estetica mermaid è protagonista delle passerelle Primavera Estate 2022. Oltre all’iconica silhouette dalla gonna stretta sui fianchi che va allargandosi sul fondo, sono proposte varianti di vestito con tessuti preziosissimi, con Swarovski e perline che ricreano giochi di luce speciali, e in versioni in pizzo e arricchite da strategici spacchi. Brillare Come una sirena quest’estate non sarà solo facilissimo, ma anche incredibilmente glamour, tanto da diventare una valida alternativa per look da cerimonia. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 30 maggio 2022) L’abito sirena è tra le tendenze in più rapida ascesa di questa stagione. Già l’anno scorso la piattaforma Lyst aveva registrato un aumento del +51% delle ricerche per “sirena” relative all’abbigliamento. Ora, complice anche TikTok, l’estetica mermaid è protagonista delle passerelle Primavera Estate 2022. Oltre all’iconica silhouette dalla gonna stretta sui fianchi che va allargandosi sul fondo, sono proposte varianti di vestito con tessuti preziosissimi, con Swarovski e perline che ricreano giochi di luce speciali, e in versioni in pizzo e arricchite da strategici spacchi. Brillareuna sirena quest’estate non sarà solo facilissimo, ma anche incredibilmente glamour, tanto da diventare una valida alternativa per look da. ...

